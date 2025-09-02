В Гватемале 20-летняя королева красоты разбилась в ДТП

NTK: королева красоты из Гватемалы разбилась в ДТП на мотоцикле

В Гватемале королева красоты города Ла-Бланка попала в аварию на мотоцикле и не выжила. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

«Алондра Марианела Эрнандес Перес потеряла контроль над своим мотоциклом на печально известном участке автомагистрали в Гватемале. 20-летняя девушка была доставлена в больницу еще живой, но на следующий день ее не стало», — сообщает портал.

Перес стала королевой красоты Ла-Бланки в 2024 году. Как написали местные СМИ, девушка находилась на старте многообещающей карьеры в модельном бизнесе.

