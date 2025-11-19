На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: во Владивостоке мать упустила коляску с ребенком на проезжую часть

В Приморье на видео сняли, как коляска с ребенком укатилась на проезжую часть
Во Владивостоке коляска с ребенком укатилась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На оживленном перекрестке улиц Жигура и Аллилуева во Владивостоке едва не произошла трагедия. По словам очевидцев, мать зазевалась и не удержала коляску — она покатилась прямо на проезжую часть, пересекая несколько полос движения», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина подбегает, перехватывает коляску и быстро увозит с проезжей части, после чего мать ребенка подбегает к приморке. Очевидцы уверены, если бы не реакция прохожей, все могло закончится иначе.

До этого в Москве автомобиль Volkswagen столкнулся с машиной, в которой ехали медики. На кадрах в места аварии видно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее психолог рассказала, какие женщины реагируют на мужчину с дорогим автомобилем.

