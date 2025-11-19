На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой

«Новые люди» предложили давать месяц бесплатной парковки за ошибочные штрафы
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину, в рамках которого предложили предоставлять гражданам бесплатную парковку на месяц при получении ошибочных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов. По их словам, в последнее время участились случаи ошибочного назначения штрафов, из-за чего граждане вынуждены оспаривать их в судебном порядке.

«Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить <...> проработать возможность внедрения механизма предоставления гражданам одного месяца бесплатной парковки в автоматическом порядке в случае отмены ранее наложенного штрафа за нарушение ПДД», — говорится в письме.

13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за вождение без полиса ОСАГО. Согласно документу, фиксировать нарушение будут при помощи фотовидеофиксации. Законопроект предполагает внесение изменений в статью о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее дептранс Москвы перечислил пять самых распространенных нарушений ПДД в столице

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами