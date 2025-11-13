Госдума поддержала решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за езду без ОСАГО с помощью камер

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за вождение без полиса ОСАГО, фиксировать нарушение будут при помощи фотовидеофиксации. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12.37 КоАП о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Статью предложили дополнить примечанием, согласно которому, соответствующее правонарушение будет фиксироваться камерами, при этом владельца авто не будут штрафовать более одного раза в день.

В октябре соавтор документа, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в будущем возможно взимание штрафов за каждое нарушение (езду без ОСАГО), то есть более одного раза в сутки.

В данный момент сумма штрафа за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

