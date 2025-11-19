Следком опубликовал фото автомобиля ГИБДД, который сжег подросток-мигрант в Петербурге

Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу опубликовал фото сожженного 15-летним гражданином иностранного государства полицейского автомобиля.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает канал.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. 15-летний школьник поджег транспорт, который был припаркован рядом с отделом ГИБДД.

Предварительно установлено, что юноша совершил указанное преступление под воздействием неустановленных лиц, осуществлявших координацию его действий при помощи мессенджера. Подросток задержан.

