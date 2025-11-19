В России иностранных водителей начнут наказывать за неправильную тонировку

Госдума рассмотрит во II чтении проект закона, предусматривающий ответственность за тонировку машин, ввезенных в Россию из стран ЕАЭС — это Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия, сообщает портал Quto.

«Авторы документа предлагают внести изменения в часть 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление транспортным средством с неисправностями или условиями, при которых его эксплуатация запрещена). Сегодня в Кодексе указано, что светопропускание передних стекол должно соответствовать требованиям техрегламента, законопроект предлагает ссылаться на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», — сообщает портал.

Отмечается, что на машины, ввезенные в Россию из других стран, действие техрегламента не распространяются, так что наказывать их водителей ГИБДД права не имеют. Изменение в КоАП исправить этот пробел.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве не поддержали эту инициативу депутатов.

Кроме того, в России могут ввести штрафы за использование «иранской тонировки» – легко устанавливаемых рулонных штор, которые крепятся на стекла автомобилей. По данным Национального автомобильного союза (НАС), такие шторки приводят к росту риска ДТП. В союзе предложили штрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей, за повторное нарушение уже на 15 тыс. рублей. Письмо с инициативой направлено министру внутренних дел России.

