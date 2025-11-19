Появилось новое видео с места огненного ДТП в Краснодаре

В сети появилось новое видео с места огненной аварии в Краснодаре. Кадры опубликовал паблик «Краснодар. Телетайп» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.
Кроме того, в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения.
Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.