На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные на Audi Q7 расстреляли машину с двумя девушками в Иркутске

В Иркутске неизвестные на Audi Q7 обстреляли машину с двумя девушками
true
true
true
close
Depositphotos

Неизвестные на Audi Q7 расстреляли автомобиль с двумя девушками в иркутском районе Ново-Ленино, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Одна из них получила ранение.

«Перепуганные подруги рассказали: возвращались домой около часу ночи по объездной. Палить по ним начали из ехавшего рядом чёрного внедорожника. Пуля попала в плечо одной из девушек, у машины разбиты стёкла и вмятины на кузове», — сообщает канал.

Полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что в Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Ранее в Коломне клиент автосервиса обстрелял мастера из пистолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами