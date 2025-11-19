Неизвестные на Audi Q7 расстреляли машину с двумя девушками в Иркутске

Неизвестные на Audi Q7 расстреляли автомобиль с двумя девушками в иркутском районе Ново-Ленино, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Одна из них получила ранение.

«Перепуганные подруги рассказали: возвращались домой около часу ночи по объездной. Палить по ним начали из ехавшего рядом чёрного внедорожника. Пуля попала в плечо одной из девушек, у машины разбиты стёкла и вмятины на кузове», — сообщает канал.

Полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что в Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Ранее в Коломне клиент автосервиса обстрелял мастера из пистолета.