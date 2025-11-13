Названы самые ликвидные китайские автомобили на российском рынке

Автомобилями китайских марок с лучшей остаточной стоимостью являются Haval, Geely и Chery. В будущем модели этих брендов удастся перепродать наиболее выгодно. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто» со ссылкой на объявления на платформе о продаже подержанных машин.

В основе исследования лежали данные о нынешней средней стоимости автомобилей возрастом три года на вторичном рынке, которые сравнили с ценами свежих предложений на эти же модели в 2022 году. По данным источника, самым ликвидным китайским автомобилем стал Haval Jolion. За три года цена на авто этой марки снизилась на 23,3%, в октябре 2025 года его средняя стоимость составила 1,67 млн рублей.

Вторым наиболее ликвидным автомобилем стал Haval F7x (–26,6%; 1,94 млн рублей) и Haval F7 (–26,7%; 1,88 млн рублей). Помимо этого, в топ-5 лидеров вошли Geely Tugella, цена которой стала ниже на 29,9%, составив 2,61 млн рублей, а также Exeed LX, стоимость которого снизилась на 31,8% по сравнению (1,82 млн рублей).

Согласно исследованию, на треть дешевле, чем при покупке три года назад, продаются Geely Coolray (–32,9%; 1,65 млн рублей), Chery Tiggo 4 (–33,4%; 1,16 млн рублей) и Geely Atlas Pro (–34,4%; 1,85 млн рублей). Последние две строчки рейтинга принадлежат Chery Tiggo 8 Pro (–34,5%; 1,96 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (–34,9%; 1,62 млн рублей).

Исследование проекта Авто Mail до этого показало, что каждый четвертый из опрошенных россиян не планирует пересаживаться на отечественный автомобиль из-за недоверия к качеству. При этом 11% респондентов купят российскую машину в случае, если им не хватит средств на иномарку.

Ранее стало известно, что цены на автомобили в России выросли до исторического максимума.