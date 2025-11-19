В Ливане дрон попал в автобус с детьми

В Ливане беспилотник попал в школьный автобус

В Ливане школьники пострадали в момент атаки беспилотников, когда ехали в автобусе. Об этом сообщают местные СМИ.

«Несколько школьников получили ранения в среду, когда беспилотник попал по автомобилю, ехавшему перед школьным автобусом в городе Тайри на юге Ливана, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на месте удара собрались люди. В результате произошедшего автомобили получили повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части.

6 ноября армия обороны Израиля начала серию атак против инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Ливан ожидает начала переговоров с Израилем.