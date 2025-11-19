В России представили новый флагманский кроссовер Voyah Taishan. Об этом сообщает пресс-служба бренда Voyah. Одновременно дилеры начали принимать заказы на автомобиль. Цена будет объявлена в декабре.

Voyah Taishan будет предлагаться в трех комплектациях: Max, Max+ и Ultra. На старте продаж также будет доступна версия Black Warrior с черным кузовом, темными дисками и красно-черным салоном. Уже в базовое исполнение входят пневмоподвеска и три ряда сидений. В палитру оттенков кузова входят восемь вариантов, в том числе и двухцветные. Вариантов интерьера три — красный, белый и коричневый.

Передняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади у Taishan видны узкие фонари. Дверные ручки – полускрытого типа. Колесные диски – многоспицевые. Особенность автомобиля станет автопилот третьего уровня автономности от Huawei.

Автомобиль оснастили системой полного привода и гибридной силовой установкой. Суммарная отдача — 515 л.с. Запас хода превышает 1400 км.

