В России представили новый флагманский кроссовер Voyah Taishan

В России начали принимать заказы на новый флагманский кроссовер Voyah Taishan
Voyah

В России представили новый флагманский кроссовер Voyah Taishan. Об этом сообщает пресс-служба бренда Voyah. Одновременно дилеры начали принимать заказы на автомобиль. Цена будет объявлена в декабре.

Voyah Taishan будет предлагаться в трех комплектациях: Max, Max+ и Ultra. На старте продаж также будет доступна версия Black Warrior с черным кузовом, темными дисками и красно-черным салоном. Уже в базовое исполнение входят пневмоподвеска и три ряда сидений. В палитру оттенков кузова входят восемь вариантов, в том числе и двухцветные. Вариантов интерьера три — красный, белый и коричневый.

Передняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади у Taishan видны узкие фонари. Дверные ручки – полускрытого типа. Колесные диски – многоспицевые. Особенность автомобиля станет автопилот третьего уровня автономности от Huawei.

Автомобиль оснастили системой полного привода и гибридной силовой установкой. Суммарная отдача — 515 л.с. Запас хода превышает 1400 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

