В автомобилях Honda нашли серьезные дефекты

Японская компания Honda приняла решение отозвать с американского рынка 256,6 тыс. машин из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает телеканал CBS News.

«Отзыв касается автомобилей Honda Accord Hybrid 2023–2025 годов выпуска, согласно уведомлению от 17 ноября, опубликованному Национальным управлением безопасностью движения на трассах», — говорится в материале.

Отмечается, что ошибка в программном обеспечении может привести к потере мощности двигателя и его остановке. Ремонт будет выполнен дилерами бесплатно для владельцев машин.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее в автомобилях Toyota нашли серьезную неисправность.