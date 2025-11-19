Автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области

В Белгородской области продают автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Внедорожник жена актера Софья Кругликова оперативно продала после аварии в 2020 году — сразу после того, как с машины сняли арест. Отдала перекупам за цену сильно ниже рынка — меньше чем за 1 млн рублей, плюс отдала раритетные номера за 20к. Далее авто с лобовым ударом продали за 2 млн нынешнему владельцу. Тот отдал его мастерам — купили оригинальные детали и восстановили машину», — сообщает канал.

Так Cherokee оказался в Белгородской области — хозяин живёт там же, где отбывал срок Ефремов. Мужчина владел автомобилем три года. Причина продажи — владельцу нужны деньги на восстановление дома после прилета дрона.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.