«Газпром» выкупил контрольный пакет производителя люксовых авто

«Газпром» летом 2025 года выкупил контрольный пакет (51%) акций российского производителя автомобилей класса люкс Aurus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, акции приобрел «Газпром тех» – дочерняя компания «Газпрома», созданная два года назад для объединения активов концерна в сфере авиации, судостроения и автопрома. По оценке источника, сумма сделки составила около 12–13 млрд рублей.

Уточняется, что «Газпром» получил долю в Aurus, которой ранее владел арабский фонд Tawazun (36%), а также часть пакета акций государственного института ФГУП НАМИ.

Один из источников издания высказал мнение, что изначально концерн не хотел выкупать долю в Aurus, но в результате был вынужден это сделать при условии смены топ-менеджмента компании.

До этого замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщил, что вторую линейку автомобилей премиум-класса под эгидой Aurus будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что российские автомобили премиум-класса востребованы рынком.

Ранее сообщалось, что в России появятся конфеты, печенье, булочки и мороженое Aurus.