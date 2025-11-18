На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» выкупил контрольный пакет производителя люксовых авто

Ведомости: «Газпром» стал владельцем контрольного пакета акций Aurus
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

«Газпром» летом 2025 года выкупил контрольный пакет (51%) акций российского производителя автомобилей класса люкс Aurus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, акции приобрел «Газпром тех» – дочерняя компания «Газпрома», созданная два года назад для объединения активов концерна в сфере авиации, судостроения и автопрома. По оценке источника, сумма сделки составила около 12–13 млрд рублей.

Уточняется, что «Газпром» получил долю в Aurus, которой ранее владел арабский фонд Tawazun (36%), а также часть пакета акций государственного института ФГУП НАМИ.

Один из источников издания высказал мнение, что изначально концерн не хотел выкупать долю в Aurus, но в результате был вынужден это сделать при условии смены топ-менеджмента компании.

До этого замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщил, что вторую линейку автомобилей премиум-класса под эгидой Aurus будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что российские автомобили премиум-класса востребованы рынком.

Ранее сообщалось, что в России появятся конфеты, печенье, булочки и мороженое Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами