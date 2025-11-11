На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вторую линейку автомобилей Aurus начнут выпускать на бывшем заводе Toyota

На бывшем заводе Toyota начнут выпуск премиальных машин параллельно с Aurus
true
true
true
close
mitsan.ru" class="item-image" loading="lazy">
mitsan.ru

Вторую линейку автомобилей премиум-класса под эгидой Aurus будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью изданию «Бизнес Online» сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

«Что касается бывшей производственной площадки Toyota, речь идет о том, чтобы два проекта реализовывались параллельно. Первый проект — производство автомобилей класса люкс в Елабуге, его необходимо выводить на бо́льшую серийность, это отдельная задача. Второй — развитие производства премиальных автомобилей. Это как раз то, что предполагает план развития на площадке в Шушарах», — отметил Каримов, отвечая на вопрос о назначении на должность главы Aurus Андрея Богинского.

По словам Каримова, автомобили премиум-класса отечественного производства востребованы рынком. Замминистра отказался назвать сроки запуска производства автомобилей на бывшем заводе Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург). Он отметил, что решения по этому вопросу финализируются, но при этом необходимо завершить переговоры. Планы будут раскрыты по готовности, уточнил Каримов.

Ранее регистрации Skoda в России выросли на 168%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами