Ввоз новых легковых авто в Россию достиг в октябре рекордного за 2025 год уровня

«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное количество новых легковых авто
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в октябре достиг рекордного за 2025 год уровня. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, в октябре этого года в страну было импортировано 49,5 тысяч легковых автомобилей. Несмотря на то, что этот показатель на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, он является рекордным в 2025 году, отметили эксперты.

Аналитики связывают высокие объемы импорта с предстоящим вступлением в силу нового утилизационного сбора. По итогам октября, самым импортируемым в России брендом легковых машин стал китайский Geely. Чаще всего новые авто ввозят в Россию из Китая (65,5%), Киргизии (16,9%) и Казахстана (5,1%). Далее следуют Южная Корея (4,6%) и Белоруссия (3,6%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил основные причины снижения спроса россиян на новые легковые автомобили. По его словам, 63% респондентов назвали высокие ставки в банках одной из ключевых причин, почему население РФ не покупает машины. Второй причиной является снижение покупательной способности россиян из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса на новые автомобили связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее психолог рассказала, какие биологические изменения происходят с женщиной после покупки авто.

