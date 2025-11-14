На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае создали роботов, которые будут собирать автомобили

Китайская Ubtech собрала армию антропоморфных роботов для автопрома
В Китае создали роботов, которые будут помогать в сборке автомобилей на заводах. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Ubtech уже подготовила своих роботов для работы на заводах. Замечательно то, что их не нужно водить на подзарядку — гуманоиды способны самостоятельно менять свои съемные блоки аккумуляторов и работать 24/7», — говорится в публикации.

По данным канала, роботы стали первой массовой поставкой подобных машин. Уже более сотни роботов отправили на фабрики BYD, Geely, FAW Volkswagen, Dongfeng и Foxconn, где они будут участвовать в сборке автомобилей.

До этого сообщалось, что автомобилями китайских марок с лучшей остаточной стоимостью являются Haval, Geely и Chery. В будущем модели этих брендов удастся перепродать наиболее выгодно. В основе исследования лежали данные о нынешней средней стоимости автомобилей возрастом три года на вторичном рынке, которые сравнили с ценами свежих предложений на эти же модели в 2022 году. По данным источника, самым ликвидным китайским автомобилем стал Haval Jolion.

Ранее стало известно, что цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

