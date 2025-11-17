Названа цена обновленного внедорожника Tank 300 в России

Обновленный внедорожник Tank 300 будет стоить в России от 4,3 млн рублей

Обновленный внедорожник Tank 300 будет стоить в России от 4,3 млн рублей без учета скидок. О этом говорится на сайте Tank.

Все комплектации Tank 300 теперь оснащаются беспроводной зарядкой для гаджетов.Также в автомобиле есть двойное остекление.

Tank 300 как и прежде будет предлагаться с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

До этого стало известно, что внедорожники Tank 300 могут встать на один из конвейеров производственного комплекса «Автотор» в Калининградской области.

Ранее россиянам назвали недостатки седана Амберавто А5.