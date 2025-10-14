В России планируется начать производство внедорожников Tank 300

Выпуск внедорожников Tank 300 могут наладить на калининградском заводе «Автотор»

Внедорожники Tank 300 могут встать на один из конвейеров производственного комплекса «Автотор» в Калининградской области, сообщает портал «Китайские автомобили».

«В настоящее время предприятие занимается сертификацией Tank 300 и уже оформило необходимые для получения ОТТС декларации соответствия. Изготовителем в документе указана компания «Автотор ТрансБалт», — сообщает портал.

Согласно документации, сертификацию для России проходит Tank 300 с полным приводом и двигателем с диапазоном мощности 216-238 л.с. Другие характеристики модели не приводятся.

В декабре 2024 года зампред совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин заявил, что «Автотор» начнет выпуск компактных электромобилей в 2025 году. Новинка будет трехдверным хэтчбеком с многоярусной оптикой.

«Мы совместно с Московским Политехом разработали компактный электрокар. Сейчас он проходит испытания. Планируем начать серийное производство во II–III квартале следующего года», — сказал Сорокин.

О технических характеристиках автомобиля не сообщается.

