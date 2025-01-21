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Россиянам назвали недостатки седана Амберавто А5

Автоэксперт Виноградов назвал пять недостатков седана Амберавто А5
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Амберавто

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» протестировал отечественный электромобиль Амберавто А5 и назвал его недостатки.

«Стоило пойти мокрому снегу, как стекла начали запотевать. Не только боковые, но и лобовое! Электрического обогрева нет, а из дополнительных имеются только обогрев сидений и руля», — сказал Виноградов.

Также, по словам эксперта, устроиться удобно за рулем не получится. Даже при том, что руль регулируется в двух направлениях и в широких диапазонах. Все портит высоко установленное сиденье.

Сзади комфорт тоже относительный: места много, но подушка расположена низко. Так что ноги всегда согнуты, отметил эксперт.

Также, по словам специалиста, автомобиль плохо управляется и у него жесткая подвеска.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее сообщалось, что Калининграде началось производство нового китайского внедорожника BAIC.

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