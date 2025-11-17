Российским водителям объяснили, как выбрать надежную страховку

Страховые компании далеко не всегда возмещают автовладельцам всю сумму ущерба. Расчет компенсации учитывает массу факторов – от возраста автомобиля до наличия запасных частей и так далее. Причем многое зависит от выбора страховки – важно со всей серьезностью отнестись к этому вопросу, заявил 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

Эксперт напомнил, что зачастую страховщики после ДТП предлагают водителю сумму, которая не покроет затраты на ремонт машины. Причем если авария случилась по вине другой стороны, то выплату должна платить страховая компания виновника, а это сильно усложняет процедуру, предупредил специалист.

Что касается выбора страховки, то начинать его следует с проверки – входит ли компания в Российский союз автостраховщиков, базу которой можно найти в интернете. Затем, по словам Ладушкина, следует изучить отзывы потребителей, оценить рейтинг страховой на независимых ресурсах. Важно особое внимание обратить на стоимость страховки – если она будет слишком низкой, то это показатель мошенничества, подчеркнул автоэксперт.

«Расчет стоимости полисов привязывается к КБМ (коэффициент бонус-малус) и зависит от стажа вождения, возраста водителя и его аварийности, количества водителей, вписанных в полис, будет ли машина эксплуатироваться в такси или с прицепом, а также от модели», — пояснил Ладушкин.

Также он порекомендовал перед покупкой полиса изучить его на предмет дополнительных условий. Кроме того, важно внимательно прочитать договор, чтобы выяснить, какие документы у водителя должны быть на руках при ДТП и насколько оперативно страховая компания готова погасить ущерб в случае аварии, заключил автоэксперт.

Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за вождение без полиса ОСАГО, фиксировать нарушение будут при помощи фотовидеофиксации. В данный момент сумма штрафа за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО в России достигла дна.