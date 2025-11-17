На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно подешевел седан Hongqi H5

Седан Hongqi H5 подешевел в России на 1,1 млн рублей
Hongqi

Китайский премиум-бренд Hongqi установил значительную скидку на седан Hongqi H5 в комплектации Deluxe+ в России, сообщил автоэксперт Олег Мосеев в своем Telegram-канале.

«Hongqi обновил условия на комплектации седана H5 24 – 25 года. Скидка на комплектацию Black Edition 25PY снизилась на 200 тыс. рублей (-15,9%). На комплектацию Deluxe+ 24PY установлена скидка в размере 1,1 млн рублей», — сообщил Мосеев.

Седан Hongqi H5 доступен в двух комплектациях. Длина модели составляет 4,98 м, автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом», привод только передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды. В базовую версию входят панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и прочие опции. Более дорогая комплектация дополняется в том числе системой адаптивного ближнего света и кожаной отделкой сидений.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы самые дешевые полноприводные внедорожники в России.

