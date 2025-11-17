Автоюрист оценил идею проверять прохождение ТО по дорожным камерам

Инициатива проверять прохождение технического осмотра у автомобилей с помощью дорожных камер приведет к росту штрафов. Об этом «Москве 24» заявил автоюрист Сергей Радько.

«Снизить аварийность или положительно повлиять на водителей данная мера (проверка ТО с помощью камер. — Прим. ред.) не поможет. Во многих случаях техосмотр становится формальностью: нередко водители эту карту просто покупали. Таким образом, автоматическая проверка повысит количество штрафов, но нисколько не стимулирует проходить процедуру», — сказал автоюрист.

По его мнению, в целом эта правильная идея, поскольку машины должны проходить ТО и это нужно контролировать. Он напомнил, что техническое состояние авто проверяют на официальном осмотре. Кроме того, инспектор ГИБДД при остановке может заметить явные нарушения, например, неработающие фары, габариты, тонировку на стеклах и другое.

Радько уточнил, что подтверждением прохождения диагностики является диагностическая карта, при ее отсутствии водителям может грозить штраф в размере 2 тыс. рублей.

14 ноября Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. По словам директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, в большинстве случаев автомобилям более 10 лет, им необходим обязательный регулярный контроль технического состояния. Но его мало кто проходит, добавил он.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.