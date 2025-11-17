В России могут подорожать грузовые шины

Грузовые шины в России могут подорожать из-за ввода заградительных пошлин по требованию производителей Евразийского экономического союза. Об этом пишет издание «Известия».

Поставки дешевых покрышек из Вьетнама, Китая и Таиланда способствовали тому, что в 2025 году прибыль от реализации продукции из ЕАЭС на местных рынках сократилась на 78%, а рентабельность изготовления — на 80%. Это побудило ведущих производителей этого товара в странах Содружества независимых государств — «Белшину», «Омскшину», «Кордианта» и «Нижнекамский завод грузовых шин» — обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с жалобой на демпинг и принять контрмеры в виде ввода пошлин.

«Введение пошлин <..> создаст условия, при которых отечественные производители («Кама», Cordiant и пр.) получат возможность для повышения своих отпускных цен, так как конкурентное давление снизу исчезнет», — заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

В октябре стало известно, что зимние шины в России в 2025 году подорожали на 9%. При этом с августа по сентябрь всесезонные шины подорожали более чем на 4%, до 22,7 тыс. рублей.

Ранее белорусские шинники разработали зимние шины с рунами и оберегами.