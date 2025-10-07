На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России взлетели в цене зимние шины

В России зимние шины подорожали на 9% в 2025 году
Depositphotos

В России за год почти на 9% подорожали зимние шины для легковых автомобилей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За год, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года, средняя цена на всесезонные шины выросла на 1,3%, на зимние – на 8,6%, а на летние – на 1,6%», — отмечается в сообщении.

При этом с августа по сентябрь всесезонные шины подорожали более чем на 4%, до 22,7 тыс. рублей. В преддверии нового сезона выросли в цене и зимние шины, а летние незначительно подешевели.

До этого стало известно, что Lada Granta по итогам сентября 2025 года стала самым популярным автомобилем на вторичном рынке в России. На втором месте — седан ВАЗ-2107, серийный выпуск которого был завершен в 2012 году.

Ранее были названы 10 самых долговечных внедорожников.

