ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД на севере Москвы произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Ленинградского шоссе) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта в районе места аварии затруднено на протяжении 2,5 км и призвали водителей искать пути объезда.

До этого в Челябинске автобус с пассажирами врезался в опору моста. Число пострадавших в этом ДТП выросло до 12 человек, они были госпитализированы.

Также в Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии, 9 человек пострадали.

Ранее москвичей предупредили о гололедице.