Трамвай сбил 11-летнюю девочку, опаздывавшую в школу в Екатеринбурге

РЕН ТВ: в Екатеринбурге трамвай сбил девочку, опаздывавшую в школу

В Екатеринбурге 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и столкнулась с трамваем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда малолетняя переходила дорогу в неположенном месте. По словам бабушки девочки, внучка опаздывала в школу. Водитель трамвая, 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения в 25 лет, сообщила, что не заметила ребенка и совершила наезд на школьницу.

В результате случившегося девочке потребовалась госпитализация в медицинское учреждение. Водитель трамвая прошла освидетельствование на месте аварии, пьяна она не была.

Сотрудники правоохранительных органов направят материалы по факту произошедшего в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

