Под Орлом три человека погибли в ДТП

В Глазуновском районе Орловской области в аварии погибли три человека

В Глазуновском районе Орловской области в результате ДТП погибли три человека, еще одна несовершеннолетняя девушка была госпитализирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла около 00:50 мск на трассе Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое. Водитель автомобиля Opel Astra 2002 года рождения двигался в сторону Глазуновки, допустил съезд с дороги и столкнулся с остановкой общественного транспорта.

В пресс-службе уточнили, что водитель скончался в карете скорой помощи, две пассажирки 2003 и 2005 годов рождения погибли на месте, а пассажирка 2011 года рождения была госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

До этого в Челябинске 53-летний водитель ЛиАЗ попал в аварию на 123-м маршруте. Очевидцы утверждали, что он потерял сознание. Из-за этого автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста.

На место прибыли спасатели и несколько бригад медиков. Первоначально сообщалось о семи пострадавших. Следователи начали проверку технического состояния автобуса и устанавливают причину ДТП.

Ранее самосвал обрушил перекладину со знаками на трассу «Сортавала» и заблокировал движение.