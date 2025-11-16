На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Орлом три человека погибли в ДТП

В Глазуновском районе Орловской области в аварии погибли три человека
true
true
true
close
УМВД России по Орловской области

В Глазуновском районе Орловской области в результате ДТП погибли три человека, еще одна несовершеннолетняя девушка была госпитализирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла около 00:50 мск на трассе ГлазуновкаМалоархангельск — Колпна — Долгое. Водитель автомобиля Opel Astra 2002 года рождения двигался в сторону Глазуновки, допустил съезд с дороги и столкнулся с остановкой общественного транспорта.

В пресс-службе уточнили, что водитель скончался в карете скорой помощи, две пассажирки 2003 и 2005 годов рождения погибли на месте, а пассажирка 2011 года рождения была госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

До этого в Челябинске 53-летний водитель ЛиАЗ попал в аварию на 123-м маршруте. Очевидцы утверждали, что он потерял сознание. Из-за этого автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста.

На место прибыли спасатели и несколько бригад медиков. Первоначально сообщалось о семи пострадавших. Следователи начали проверку технического состояния автобуса и устанавливают причину ДТП.

Ранее самосвал обрушил перекладину со знаками на трассу «Сортавала» и заблокировал движение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами