Видео: в Челябинске автобус с людьми попал в жесткое ДТП, есть пострадавшие

В Челябинске автобус съехал с дороги и врезался в опору моста, пострадали люди

В Челябинске автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«53-летний водитель «Лиаз» попал в аварию на 123-м маршруте. По словам очевидцев, он потерял сознание. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасатели и несколько бригад медиков. По информации канала, в результате произошедшего семь человек получили травмы.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

