Мошенники выманили у водителя автомобиль, запугав что его данные известны мошенникам

В Краснодарском крае мошенники вынудили мужчину, работающего водителем, продать автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«По указаниям преступников, мужчина продал машину за низкую рыночную цену - 1 млн рублей. После выручку от продажи авто и 1,1 млн рублей собственных накоплений он перечислил неизвестным», — отмечается в сообщении.

Неизвестные представились мужчине сотрудниками правоохранительных органов и уверили его, что его персональные данные стали известны мошенникам, из-за чего он может потерять сбережения и имущество. Автомобиль, который потерпевший продал по заниженной цене, он ранее взял в лизинг.

