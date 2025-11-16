На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир украл деньги таксиста при выборе музыки в телефоне

В Приморье пассажир перевел себе деньги таксиста при выборе музыки
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Уссурийске Приморского края пассажир перевел себе деньги с карты таксиста, который дал ему свой телефон. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Чтобы поездка не казалась утомительной, один из пассажиров обратился к водителю с просьбой дать ему свой телефон для выбора музыки, играющей в салоне автомобиля. Водитель ничего не заподозрил и передал гражданину мобильный телефон, к которому было подключено приложение мобильный банк», — отмечается в сообщении.

Пассажиру удалось посредством СМС перевести 5 тыс. рублей со счета таксиста. Водитель обнаружил пропажу денег со счета и обратился в полицию. Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который признался в краже. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим.

Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС.

