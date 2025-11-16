На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии гоночный автомобиль въехал в толпу людей

7News: гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии, 9 человек пострадали
Bill Bachmann/Global Look Press

Участвующий в соревнованиях гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей на востоке Австралии. В результате инцидента пострадали девять человек, один из которых находится в критическом состоянии, сообщает телеканал 7News.

По предварительным данным, водитель потерял управление после столкновения с другим автомобилем на трассе, после чего пробил боковое ограждение и оказался в зоне для зрителей. Среди пострадавших семь мужчин и две женщины.

«Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу», — сообщает телеканал.

Все пострадавшие были госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.

5 ноября водитель автомобиля въехал в толпу людей на популярном курорте во Франции. Инцидент произошел на острове Долю-д'Олерон. Автомобилист намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов. По меньшей мере, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила национальная жандармерия. Нескольких пострадавших доставили вертолетом в Университетскую больницу Пуатье. Водителя задержали на месте происшествия. Его мотивы выясняются.

Ранее в Канаде полицейские дважды переехали задержанного.

