Число пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинске выросло

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом с пострадавшими

После ДТП в Челябинске, при котором автобус с людьми съехал с дороги и врезался в опору моста, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В минздраве Челябинской области уточнили, что после аварии были госпитализированы 12 человек. Среди них один ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные стабильны.

До этого СМИ писали, что 53-летний водитель ЛиАЗ попал в аварию на 123-м маршруте. Очевидцы утверждали, что он потерял сознание. Из-за этого автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста.

На место прибыли спасатели и несколько бригад медиков. Первоначально сообщалось о семи пострадавших. Следователи начали проверку технического состояния автобуса и устанавливают причину ДТП.

