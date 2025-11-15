На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ожидается гололедица 15–16 ноября

Городское хозяйство Москвы предупредило жителей столицы о гололеде
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве 15 и 16 ноября ожидается гололед. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

«В столице временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, в вечерние часы понижение температуры воздуха до -1°С, что может способствовать образованию гололедицы», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что на фоне сложных погодных условий городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы.

В городских службах попросили пешеходов проявлять внимательность, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого «Роскосмос» опубликовал видео циклона, засыпавшего Москву первым снегом. По прогнозам специалистов, за сутки в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Съемку вели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

15 ноября в Москве прошел первый снегопад. По словам метеорологов центра погоды «Фобос», снег в городе выпал с опозданием на месяц.

Ранее в Хабаровске на видео попала авария неуправляемых из-за гололеда автомобилей.

