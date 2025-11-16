Видео: микроавтобус столкнулся с фурой на трассе «Белгород — М4 «Дон»

Двое белгородцев не выжили, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

Два человека не выжили, еще шесть пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла около 7 утра 16 ноября на 153-м километре федеральной автодороги «Белгород — М4 «Дон», в районе села Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер», перевозивший рабочих, столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с зерном. По предварительной информации, при встречном разъезде водители транспортных средств не справились с управлением. В результате обе машины съехали с дороги: микроавтобус наехал на дерево, а фура опрокинулась.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель и один из пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще шесть пассажиров госпитализировали. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Автоинспекторы регулируют движение и обеспечивают безопасный объезд участка.

