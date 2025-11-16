На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: микроавтобус столкнулся с фурой на трассе «Белгород — М4 «Дон»

Двое белгородцев не выжили, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
true
true
true

Два человека не выжили, еще шесть пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла около 7 утра 16 ноября на 153-м километре федеральной автодороги «Белгород — М4 «Дон», в районе села Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер», перевозивший рабочих, столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с зерном. По предварительной информации, при встречном разъезде водители транспортных средств не справились с управлением. В результате обе машины съехали с дороги: микроавтобус наехал на дерево, а фура опрокинулась.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель и один из пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще шесть пассажиров госпитализировали. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Автоинспекторы регулируют движение и обеспечивают безопасный объезд участка.

До этого в Магнитогорске мужчина предотвратил аварию, остановив машину рукой. На обнародованном видео можно заметить, что автомобиль начал катиться назад из-за того, что водитель не поставил его на ручник. В момент начала движения мимо шел мужчина, который не растерялся, подбежал к авто и осторожно остановил его рукой, предотвратив столкновение. Спустя некоторое время на место инцидента пришел водитель, сел в машину и уехал, будто бы ничего не произошло.

Ранее в Челябинске автобус с людьми попал в жесткое ДТП, есть пострадавшие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами