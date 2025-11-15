На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Магнитогорске мужчина предотвратил ДТП, остановив машину рукой

true
true
true

В Магнитогорске мужчина помешал автомобилю устроить аварию, остановив машину рукой. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

На обнародованном видео можно заметить, что машина начала катиться назад из-за того, что водитель не поставил ее на ручник. В момент начала движения мимо шел мужчина, который не растерялся, подбежал к авто и осторожно остановил его рукой, предотвратив столкновение.

Спустя некоторое время на место инцидент пришел водитель, спокойно сел в машину и уехал, будто бы ничего не произошло.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. По информации канала, в результате ДТП несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стала корова, которая выбежала на трассу: водитель пытался ее объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет.

Также сообщается, что в настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт высказался об идее рейтинга автошкол на основе совершенных выпускниками ДТП.

