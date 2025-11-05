На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: во Франции водитель со словами «Аллаху Акбар» въехал в толпу людей

Le Parisien: во Франции водитель въехал в толпу людей, пострадали 10 человек
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водитель автомобиля въехал в толпу людей на популярном курорте во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Инцидент произошел утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. По данным издания, автомобилист намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов. По меньшей мере, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила национальная жандармерия. Нескольких пострадавших доставили вертолетом в Университетскую больницу Пуатье. Водителя задержали на месте происшествия. Его мотивы выясняются.

Как сообщила британская газета The Sun со ссылкой на информацию французских СМИ, по предварительным данным, водитель кричал «Аллаху Акбар», когда врезался в толпу людей на машине. Сообщается, что после инцидента он даже пытался поджечь свой автомобиль.

До этого джип въехал в толпу на параде в Бразилии. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, включая пенсионерку, женщину с ребенком и 14-летнюю девочку.

Ранее в Канаде полицейские дважды переехали задержанного.

