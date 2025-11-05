В Канаде полицейские дважды переехали задержанного

Инцидент с грубым нарушением процедуры задержания произошел в Торонто, где полицейские дважды наехали на подозреваемого патрульным автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время преследования преступника на парковке офицеры использовали электрошокер, после чего подозреваемый упал на асфальт. В процессе надевания наручников патрульный автомобиль начал движение и наехал на задержанного.

При попытке исправить ситуацию автомобиль вновь наехал на подозреваемого, в результате чего мужчине были травмированы ноги, а один из полицейских также пострадал.

В сентябре в Канаде мужчина был остановлен и арестован за управление в нетрезвом виде детским игрушечным автомобилем. Водителем оказался мужчина по имени Каспер Линкольн. По данным СМИ, он ехал по обочине дороги, закрытой на время реконструкции, а потом свернул на открытую проезжую часть. На фото, распространяемых в социальных сетях, видно, как он управляет миниатюрным автомобилем в солнцезащитных очках, а рядом идет его друг.

Ранее на Кубани внедорожник въехал в толпу пьяных.