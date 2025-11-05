На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Канаде полицейские дважды переехали задержанного

Автомобиль полиции Торонто дважды переехал задержанного при аресте
true
true
true

Инцидент с грубым нарушением процедуры задержания произошел в Торонто, где полицейские дважды наехали на подозреваемого патрульным автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время преследования преступника на парковке офицеры использовали электрошокер, после чего подозреваемый упал на асфальт. В процессе надевания наручников патрульный автомобиль начал движение и наехал на задержанного.

При попытке исправить ситуацию автомобиль вновь наехал на подозреваемого, в результате чего мужчине были травмированы ноги, а один из полицейских также пострадал.

В сентябре в Канаде мужчина был остановлен и арестован за управление в нетрезвом виде детским игрушечным автомобилем. Водителем оказался мужчина по имени Каспер Линкольн. По данным СМИ, он ехал по обочине дороги, закрытой на время реконструкции, а потом свернул на открытую проезжую часть. На фото, распространяемых в социальных сетях, видно, как он управляет миниатюрным автомобилем в солнцезащитных очках, а рядом идет его друг.

Ранее на Кубани внедорожник въехал в толпу пьяных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами