В Архангельской области на видео сняли, как автомобили с женщинами разбились в жестком ДТП

Под Северодвинском на видео сняли, как авто с женщинами разлетелись от удара

В Архангельской области столкнулись Nissan Almera и Hyundai Solaris. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«На дороге около Северодвинска при обгоне столкнулись два автомобиля. 23-летняя девушка за рулем Nissan Almera во время обгона не справилась с управлением и столкнулась со встречным Hyundai Solaris, которым управляла 24-летняя девушка», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в Hyundai. От удара машины отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего обе водительницы получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

