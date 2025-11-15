На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Архангельской области на видео сняли, как автомобили с женщинами разбились в жестком ДТП

Под Северодвинском на видео сняли, как авто с женщинами разлетелись от удара
true
true
true

В Архангельской области столкнулись Nissan Almera и Hyundai Solaris. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«На дороге около Северодвинска при обгоне столкнулись два автомобиля. 23-летняя девушка за рулем Nissan Almera во время обгона не справилась с управлением и столкнулась со встречным Hyundai Solaris, которым управляла 24-летняя девушка», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в Hyundai. От удара машины отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего обе водительницы получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами