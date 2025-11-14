Видео: в Карелии 80-летний водитель Lada устроил серьезное ДТП

В Карелии на видео попало, как 80-летний водитель Lada сбил пенсионерку

В городе Петрозаводске Республики Карелия 80-летний водитель на Lada сбил пенсионерку. Об этом сообщает «Telegram-канал Daily Карелия».

«Сегодня в 10:11 в районе дома № 8 по улице Зеленой 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Судя по кадрам, пожилая женщина несколько метров проехала на капоте и рухнула на асфальт», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после удара женщина отлетела и приземлилась на проезжую часть, в этот момент водитель остановил транспорт и вышел к пострадавшей. По данным канала, 79-летняя женщина получила травмы.

До этого в городе Чехов Московской области автомобиль Haval сбил школьника на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает человека, который переход проезжую часть, соблюдая ПДД. От удара подросток отлетает на несколько метров, а автомобиль останавливается.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.