На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Карелии 80-летний водитель Lada устроил серьезное ДТП

В Карелии на видео попало, как 80-летний водитель Lada сбил пенсионерку
true
true
true

В городе Петрозаводске Республики Карелия 80-летний водитель на Lada сбил пенсионерку. Об этом сообщает «Telegram-канал Daily Карелия».

«Сегодня в 10:11 в районе дома № 8 по улице Зеленой 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Судя по кадрам, пожилая женщина несколько метров проехала на капоте и рухнула на асфальт», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после удара женщина отлетела и приземлилась на проезжую часть, в этот момент водитель остановил транспорт и вышел к пострадавшей. По данным канала, 79-летняя женщина получила травмы.

До этого в городе Чехов Московской области автомобиль Haval сбил школьника на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает человека, который переход проезжую часть, соблюдая ПДД. От удара подросток отлетает на несколько метров, а автомобиль останавливается.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами