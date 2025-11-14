Москвичи выбросили мусор на автомобиль водителя, игнорирующего ПДД

В Москве люди выбросили мусор на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Борьба с неправильной парковкой в Дегунино», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на черной припаркованной машине развешаны пакеты с мусором, при этом рядом с автомобилем разбросаны картонные стаканы и другие отходы.

До этого в Москве водительница на Voyah не пропускала машину экстренных медицинских служб.

«Не пропускает скорую медицинскую помощь. Мне надо во дворе въехать, загородила, говорит, назад сдавайте. Я просто в шоке», — сообщил водитель автомобиля экстренных служб.

По информации канала, видео было снято в 20:00 13 ноября. На кадрах видно, что москвичка сидит за рулем китайского премиального автомобиля Voyah и не предоставляет преимущество на проезжей части для машины с медиками. В конце записи заметно, что женщина снимает происходящее на видео.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.