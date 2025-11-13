Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом

Mash: черный Mercedes сгорел в центре Ростова после столкновения со столбом

В Ростове-на-Дону черный Mercedes вспыхнул после столкновения со столбом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«32-летний водитель, как рассказали в ГИБДД, не справился с управлением на перекрестке Советской и Верхненольной. Сам он чудом выжил — сейчас в больнице», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что транспорт получил серьезные повреждения: у иномарки полностью выгорел кузов. Кроме того, рядом с поврежденной машиной лежат сгоревшие обломки.

До этого в Шимановском районе Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего транспорта. В результате произошедшего две пассажирки получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП для координации работы сотрудников ГИБДД выезжал заместитель прокурора района Алесей Порваткин.

Ранее на видео попало, как челябинец устроил взрывы на парковке.