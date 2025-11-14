На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка на премиальном авто не пропускала автомобиль с медиками, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как водительница на Voyah не пропускала авто с медиками
В Москве водительница на Voyah не пропускала машину экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Не пропускает скорую медицинскую помощь. Мне надо во дворе въехать, загородила, говорит, назад сдавайте. Я просто в шоке», — сообщил водитель автомобиля экстренных служб.

По информации канала, видео было снято в 20:00 13 ноября. На кадрах видно, что москвичка сидит за рулем китайского премиального автомобиля Voyah и не предоставляет преимущество на проезжей части для машины с медиками. В конце записи заметно, что женщина снимает происходящее на видео.

До этого в городе Чехов Московской области автомобиль Haval сбил школьника на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает человека, который переход проезжую часть, соблюдая ПДД. От удара подросток отлетает на несколько метров, а автомобиль останавливается.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.

