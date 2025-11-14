На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье школьник отлетел от удара Haval, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как подросток отлетел от удара иномарки
В городе Чехов Московской области автомобиль Haval сбил школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Таксист на Haval сбил подростка на зебре в Чехове. Водитель даже не стал притормаживать перед пешеходным переходом, по которому уже шел мальчик, при том, что скорость авто была небольшой. Школьник вместо уроков отправился в больницу, а с шофером разбирается ГАИ», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает человека, который переход проезжую часть, соблюдая ПДД. От удара подросток отлетает на несколько метров, а автомобиль останавливается.

До этого во Владивостоке водитель на Mitsubishi Eclipse на скорости влетел в кафе. В результате произошедшего одна из сотрудниц получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще двух человек ошпарило кипящим масло, а у женщины — подозрения на перелом таза.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом

