В ЦУМе терминал начислил москвичу за парковку несколько сотен тысяч рублей

В Москве в ЦУМе терминал начислил водителю 387 тыс. рублей за парковку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Автолюбитель очень удивился такой сумме на экране «Quinsa parking», но бездушная железяка ошиблась. Оказывается, билет просто размагнитился, а терминал выдал сбой в системе. Решить проблему смогла охранница, которая пересчитала сумму за парковку вручную», — говорится в публикации.

Воитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах заметно, что на экране появляется сумма 387 тысяч рублей, которую москвичу предлагают оплатить.

До этого на МКАД мотоциклист, активно маневрируя между рядами, врезался в фургон и упал в левом ряду.

Авария произошла 14 сентября на 1-м километре МКАД. На кадрах видно, что мотоциклист перестраивается из среднего ряда в левый, в том числе проезжая по разметке между рядами движущихся автомобилей. В результате он врезался в угол фургона и упал на проезжую часть в левом ряду МКАД вместе с пассажиром и мотоциклом.

Ранее в Москве ворона каталась по капоту автомобиля, и это попало на видео.