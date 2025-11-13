На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Женщина кричала»: в Казани на видео попало, как водитель Kia избивал пассажира

В Казани на видео попало, как таксист избивал пассажира
true
true
true

В Казани таксист избил пассажира на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал mash Iptash.

«Таксист избил пассажира на Рахлина. По словам очевидцев, он выпрыгнул из машины сразу после поездки. Женщина, которая шла мимо, кричала, чтобы мужики остановились, но без толку», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель толкает мужчину на землю и начинает избивать. По информации канала, в настоящее время правоохранители проводят проверку.

До этого во Владивостоке мужчина устроил шоу посреди дороги и накинулся на автомобиль. Судя по опубликованным кадрам, мужчина угрожал кулаками водителю, а затем поставил ногу на капот автомобиля. Причина конфликта неизвестна.

Кроме того, в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент.

Ранее в Москве таксист разобрал натальную карту девушки и попал на видео.

