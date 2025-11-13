«Вы рядом с затмением»: в Москве таксист разобрал натальную карту девушки и попал на видео

В Москве на видео сняли, как таксист разобрал натальную карту пассажирки

В Москве водитель разобрал натальную карту пассажирки, стоя в автомобильном заторе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы»

«Вы прям рядом с затмением родились <…> это, знаете, эклипс», — сообщил водитель пассажирке.

На кадрах, которые сняла девушка, заметно, как мужчина, смотря на схему в телефоне, рассказывает о времени рождения пассажирки. При этом на записи также заметно, что в момент разбора натальной карты транспорт стоит в пробке.

