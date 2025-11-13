Владивостокец устроил шоу посреди дороги и бросился на автомобиль

На видео попало шоу жителя Владивостока посреди дороги с нападением на машину

Во Владивостоке мужчина устроил шоу посреди дороги и накинулся на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

«Неизвестный мужик устроил перфоманс на дороге в районе Баляева. Он кидался на машины, танцевал, а потом не давал проехать автору видео», — говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина угрожал кулаками водителю, а затем поставил ногу на капот автомобиля. Причина конфликта неизвестна.

