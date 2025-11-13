Стало известно, зачем натирать картошкой зеркала в автомобиле

В России среди блогеров завирусилась рекомендация протирать боковые зеркала автомобиля куском картошки. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Натереть стекло разрезанной картошкой – это народный способ добиться эффекта «антидождя». Так как крахмал из картофеля создает временное водоотталкивающее покрытие», — говорится в публикации.

Блогер на видео рассказала, что сначала не поверила в эффективность этого способа, но ее муж решил попробовать лайфхак. На видео показано, что после протирания зеркал картошкой и использования воды они стали идеально чистыми.

До этого автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун предупредил, что россиянам за скрытый номер автомобиля грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Он отметил, что Верховный суд к нарушениям относит как сокрытие номера бумажкой, так и намеренное замазывание номера грязью или снегом.

Ранее в России 7 тысяч перевозчиков оказались на грани банкротства.