На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России 7 тысяч перевозчиков оказались на грани банкротства

В РФ порядка 7 тысяч перевозчиков начали процедуру банкротства или ликвидации
true
true
true
close
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

В России 6,7 тыс. перевозчиков запустили процесс ликвидации или банкротства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

В компании ПЭК и профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» заявили, что с конца октября в стране фиксируется дефицит перевозчиков. Среди причин: рост себестоимости перевозок и снижение рентабельности доставок. Основатель компании «Лидер Транс» Михаил Устюжанин отметил, что тарифы на перевозку в феврале 2025-го упали почти на треть год к году.

До этого Белоруссия отказалась открывать коридор для проезда фур литовских компаний обратно в Литву, заявил советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас.

«На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора (так власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белоруссии фур — «Газета.Ru») не поступило», — сказал советник главы литовского кабмина.

Доброволскас добавил, что границы Литвы открыты для литовских компаний и перевозчиков из стран Европейского союза (ЕС).

Ранее автомобиль Chery едва не упал с горы во время промоакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами