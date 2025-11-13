В России 7 тысяч перевозчиков оказались на грани банкротства

В РФ порядка 7 тысяч перевозчиков начали процедуру банкротства или ликвидации

В России 6,7 тыс. перевозчиков запустили процесс ликвидации или банкротства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

В компании ПЭК и профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» заявили, что с конца октября в стране фиксируется дефицит перевозчиков. Среди причин: рост себестоимости перевозок и снижение рентабельности доставок. Основатель компании «Лидер Транс» Михаил Устюжанин отметил, что тарифы на перевозку в феврале 2025-го упали почти на треть год к году.

До этого Белоруссия отказалась открывать коридор для проезда фур литовских компаний обратно в Литву, заявил советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас.

«На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора (так власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белоруссии фур — «Газета.Ru») не поступило», — сказал советник главы литовского кабмина.

Доброволскас добавил, что границы Литвы открыты для литовских компаний и перевозчиков из стран Европейского союза (ЕС).

